Un bucurestean de 24 de ani s-a ales cu dosar penal la Braila pentru furtul unui telefon mobil

La data de 14 septembrie , un bucurestean, in varsta de 24 de ani, care se sustragea urmaririi penale, a fost depistat pe raza municipiului Bucuresti, acesta fiind preluat de catre politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila.

In fapt, in ziua de 16.07.2018, ora 10:35, un brailean a sesizat prin apel 112, faptul ca o persoana necunoscuta a deposedat-o pe concubina sa de telefonul mobil.

Politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, stabilind ca tinerei, in varsta de 24 de ani, i-a fost... citeste mai mult

