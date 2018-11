Pe rafturile magazinelor din tara sunt mai multe produse contrafacute, printre care se numara si cascavalul.

Pentru a face acest produs mai ieftin, producatorii adauga in el o cantitate mare de inlocuitori ai laptelui, inclusiv uleiul de palmier.

Consecintele unui asemenea consum sunt triste: grasimea excesiva afecteaza vasele sanguine, loveste dur asupra ficatului si pancreasului.

Deseori, produsul din cascaval este cu mult mai ieftin decit cascavalul adevarat.

Luati o felie de cascaval lasat la temperatura camerei si indoiti-o atent si drept sub unghie. Cascavalul nu trebuie sa crape in locul indoirii.

.

citeste mai mult