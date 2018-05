Si-a indeplinit visul Are 42 de ani impliniti si de aproape trei ani lucreaza in slujba legii. Desi meseria de politist este dedicata in general barbatilor, Gabriela Gherman a dovedit ca este exceptia de la regula. „Agent comunitar Gherman Gabriela”....

Ghidul Bacaului, 16 Decembrie 2010