Un brailean ”turmentat” a produs un accident soldat cu ranirea grava a pasagerului

Azi-noapte, in jurul orei 00:20, un barbat, in varsta de 54 de ani, din comuna Maxineni, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitatii de domiciliu, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum şi pe fondul consumului de bauturi alcoolice a parasit partea carosabila a drumului.

In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a pasagerului, in varsta de 44 de ani, din comuna Maxineni, acesta fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

