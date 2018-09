• bărbatul din Brăila are de executat o pedeapsă cu închisoarea de 1 an şi 8 luni, pentru infracţiuni la regimul rutier • femeia din Bucureşti, urmărită la nivel naţional, are o condamnare de 1.225 zile închisoare pentru furt



Două persoane au fost încarcerate în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, acestea fiind condamnate la pedepse cu închisoarea. Este vorba despre un bărbat din Brăila şi o femeie din Bucureşti, aceasta din urmă fiind dată în urmărire şi prinsă de poliţiştii brăileni.

La data de 26 septembrie, Judecătoria Brăila a emis un mandat de executare a pedepsei cu... citeste mai mult