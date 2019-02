Un brailean s-a ales si cu marfa luata si bun de plata / 700 kg de fier vechi confiscate de politisti

La data de 16.02.2019, ora 15:15, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au depistat, pe raza localitatii Urleasca, pe un barbat de 37 de ani, din judetul Vrancea, in timp ce transporta cu o autoutilitara cantitatea de 700 kg de deseuri feroase, fara a detine documente de provenienta.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul efectua activitati de comert de ridicare cu amanuntul a deseurilor feroase fara a detine documente legale care sa ateste dreptul sau de a desfasura astfel de activitati.

Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda, in valoare de 3000 de lei, iar marfa a fost confiscata si lasata... citeste mai mult

acum 10 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Info Braila in