Un brailean s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit o femei pe trecerea de pietoni

La data de 17.03.2018, ora 18:20, un brailean, in varsta de 45 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe Calea Calarasilor, banda numarul 2, in zona marcajului pietonal de la intersectia cu strada Industria Sarmei, a acrosat-o pe o femeie, in varsta de 55 de ani, din Braila, care s-a angajat in traversarea strazii de la dreapta catre stanga.

In urma producerii accidentului a rezultat vatamarea corporala a pietonului care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Ambii participanti la trafic au fost... citeste mai mult