Un brailean prins baut la volan s-a ales cu dosar penal

La data de 12.03.2018, in jurul orei 12.00, lucratori din cadrul Serviciului Rutier au identificat un brailean, in varsta de 56 ani, care conducea auto pe Calea Calarasilor din municipiu, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

Fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat o imbibatie alcoolica de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat si a fost condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange pentru stabilirea cu exactitatea a alcoolemiei.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul aflandu-se sub influenta alcoolului.

