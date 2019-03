Un brailean iresponsabil ce conducea beat si fara permis fost prins in trafic inainte sa provoace o tragedie

La data de 18.03.2019, politistii l-au identificat, in trafic, pe un sofer in timp ce conducea un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis.

Ieri, la ora 20:00, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Braila l-au oprit in trafic, pe raza localitatii Corbu Vechi, pe un barbat, in varsta de 46 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,86 mg/l. Barbatul a fost condus la spital... citeste mai mult

