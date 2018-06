Un brailean este cercetat penal pentru detinere fara drept a unei arme neletale

La data de 18.06.2018, politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, un barbat, in varsta de 51 de ani, din satul Vultureni, comuna Ciresu, detine, fara drept, o arma neletala la domiciliul sau.

Arma a fost ridicata de politisti in vederea stabilirii provenientei acesteia, iar in cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de detinere fara drept de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii.

