Un brailean de 49 de ani circula nestingherit cu un autoturism furat din Spania / Il si inmatriculase in Romania

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Galati – rutier au descoperit, la controlul de frontiera, un autovehicul marca Opel Astra, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Spania.

La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, cetateanul roman C.N.O., in varsta de 49 de ani, domiciliat pe raza judetului Braila, conducand un... citeste mai mult

