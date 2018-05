Un Brailean de 30 de ani s-a autodenuntat la politie cu privire la faptul ca si-ar fi ucis unchiul

La data de 03 mai , politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au retinut pe un brailean, in varsta de 30 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de tentativa la omor si talharie calificata.

La data de 03.05.2018, in jurul orei 15:40, barbatul s-a prezentat la sediul Politiei Municipiului Braila, avand asupra sa un cutit, si s-a autodenuntat cu privire la faptul ca si-ar fi ucis unchiul. Acesta a fost imobilizat de politisti si deposedat de cutitul pe care il avea asupra sa.

Ajunsi la fata locului, politistii l-au identificat, in fata locuintei sale, pe un barbat, in varsta de 48... citeste mai mult