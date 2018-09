Un brailean, constient sau inconstient si-a ales destinatia catre inchisoare

La data de 26 septembrie, Judecatoria Braila a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 1 an si 8 luni pe numele unui brailean pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.

In fapt, la data de 18.10.2016, braileanul a fost depistat in trafic, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere, iar in urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,80 mg/l.

Totodata, in noaptea de 23 spre 24 februarie , in jurul orei 01:00, in timp ce se...