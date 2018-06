Un brailean a fost retinut pentru complicitate la tentativa de omor

La data de 21.05.2018, un barbat in varsta de 49 de ani, din Braila, a incalcat masura arestului la domiciliu, aceasta fiind dispusa de catre Tribunalul Galati.

In fapt, in noaptea de 20 spre 21 mai, braileanul ar fi incercat sa influenteze declaratiile unui tanar, in varsta de 29 de ani, din Braila, pe care totodata l-ar fi amenintat si lovit.

In cursul zilei de ieri, Tribunalul Galati a emis un mandat de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunii de complicitate la tentativa de omor.

