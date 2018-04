Un brailean a fost prins in timp ce transporta legume fara a detine documente de provenienta si transport

La data de 30 martie, in jurul orei 06:00, politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica l-au depistat in trafic pe un barbat, in varsta de 49 ani, din Braila, in timp ce transporta legume cu o autoutilitara pe raza localitatii Baldovinesti, fara a detine documente de provenienta sau de transport.

In acest sens, acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda, in valoare de 500 de lei, conform Legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.... citeste mai mult