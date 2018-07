Un brailean a fost prins cu peste fara documente

In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Maxineni l-au oprit in trafic pe un barbat, in varsta de 53 de ani, din Braila, in timp ce transporta cu un autovehicul doua unelte de pescuit, tip plasa, fir textil si peste, specia crap.

Bunurile au fost ridicate de politisti, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere, transport sau comercializarea fara documente legale a pestelui, si producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoanelor neautorizate a navoadelor, voloacelor, prostovoalelor,... citeste mai mult

