Un brailean a fost prins cu 25 kg de caras fara a avea documente de provenienta

Luni, 14 mai, ora 09:00, politistii din cadrul Postul de Politie Comunal Galbenu l-au depistat in flagrant, pe raza localitatii, pe DJ 203A, pe un barbat, in varsta de 37 de ani, din satul Drogu, comuna Galbenu, in timp ce transporta cantitatea de 25 kg de peste, specia caras, fara a avea documente de provenienta.

Intreaga cantitatea de peste depistata a fost confiscata de politisti si predata, pe baza de proces-verbal, unei societati de profil, in vederea valorificarii.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub... citeste mai mult

