Un brailean a fost arestat pentru ca i-a luat 20 lei unei tinere dupa ce a ameninta-o cu un cutit

In cursul zilei de joi, politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au depistat si identificat pe un tanar, in varsta de 29 de ani, din Braila, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie calificata.

In fapt, in seara de 06 mai, braileanul, i-ar fi sustras suma de 20 de lei unei tinere, in varsta de 22 de ani, amenintand-o cu un cutit.

Acesta a fost retinut si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, iar in cursul zilei de vineri a fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

