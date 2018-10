Boxerul georgian Levan Shonia a avut o criză de nervi sâmbătă seară. Acesta și-a lovit propriul antrenor, în urma unei partide disputate în Sofia împotriva bulgarului Spas Genov.

Levan Shonia era în fața celei de-a 12-a înfrângeri din toată cariera sa.

Într-un exces de furie, acesta își atacă propriul antrenor.

Iată imaginile!

?? Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p

