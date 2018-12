Un botosanean a fost pedepsit de catre magistratii ieseni, dupa ce a fost acuzat ca si a ucis in bataie propriul tata. judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi au dispus vineri condamnarea lui Dumitru Singeap.

"Instanta condamna inculpatul Singeap Dumitru, in prezent detinut in Penitenciarul Iasi, la pedeapsa de 12 ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de omor", au precizat magistratii ieseni.

De remarcat este faptul ca sentinta nu este definitiva, aceasta putand fi contestata.



Procesul barbatului a inceput pe data de 5 iunie 2018

