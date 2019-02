Un botosãnean si o vasluiancã, accident pe raza comunei Rebricea!

IMPRUDENTA… Accident la iesirea din localitatea Ratesu, comuna Rebricea! Un barbat in varsta de 26 de ani, din judetul Botosani, aflat la volanul unei masini inmatriculate in acelasi judet, nu a adaptat viteza la conditiile de trafic, motiv pentru care a pierdut controlul volanului si s-a lovit de un stalp de pe marginea drumului. In autoturism se mai afla o tanara de aceeasi varsta, domiciliata in Vaslui. In urma accidentului, soferul a suferit rani usoara, iar pasagera din dreapta, un atac de panica. Ambii au fost transportati la Spital, pentru investigatii si ingrijiri medicale. La fata locului au... citeste mai mult

