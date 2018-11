Un copil nenăscut a fost salvat de o echipă de medici din Londra, după ce mama acestuia a fost omorâtă cu o arbaletă.

Femeia de 35 de ani, Devi Unmathallegadoo, se afla în ultimele luni de sarcină și a fost rănită mortal. Medicii nu au mai reușit să o salveze, dar au salvat viața micuțului.

Soţul femeii, Imtiaz Muhammad, a povestit că aceasta a fost ucisă în faţa celorlalţi cinci copii, cu vârste cuprinse între un an şi 17 ani, după ce acesta l-a descoperit pe atacator ascuns în magazia din grădină.

"Am mers să pun o cutie din carton în magazie. Stătea acolo cu arbaleta încărcată. S-a uitat la mine, avea de gând să tragă aşa că am fugit în casă. Soţia mea spăla rufe,