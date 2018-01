Miercuri, 19 iunie, in jurul orei 9, la Maternitatea din Onești s-a născut un bebeluş cu o greutate de 5 kilograme. Sarcina a decurs normal şi naşterea la fel. Fericita mămică are 36 de ani, este din comuna Târgu-Trotuş şi mai are doi copii, de 7 şi 8...

Vremea Noua, 21 Iunie 2013