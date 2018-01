Un bebelus de o luna a murit dupa ce a fost infectat cu candida. Ministrul Sanatatii a cerut control abia dupa aproape 3 luni Un bebelus a murit la doar o luna de viata, in Spitalul "Sf. Pantelimon" din Bucuresti, dupa ce a fost infectat cu candida, care a evoluat in septicemie. Ordinul de control a venit din partea Ministerului Sanatatii abia dupa aproape 3 luni de la incident. Foto: pixabay.com Social Bebelusul Tudor Radu, nascut la 1 septembrie 2017 a murit o luna mai tarziu, in Spitalul "Sf. Pantelimon".

Ministrul Florian Bodog a cerut un control in acest caz pe 28 decembrie.

"Nu s-a putut lua... citeste mai mult

