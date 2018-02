Are 30 de ani și are propria companie, care-i aduce foarte mulți bani anual. Viața sa pare perfectă, doar că nu reușește să-și găsească femeia visurilor. Și cum lucrurile au devenit prea complicate pentru el, s-a gândit să ceară ajutor pe o rețea de socializare, scrie bugetul.ro.

Bărbatul a transmis că este dispus să-i ofere 10.000 de dolari celui care i-o prezintă pe cea cu care să aibă o relație. ,,Opresc femei pe stradă. Am încercat și în baruri, activități, evenimente. N-am avut noroc.” Pe lângă cei 10.000 de dolari, mai oferă și 2.000 de dolari oricui l-ar putea prezenta cuiva care i-ar putea prezenta o femeie.

