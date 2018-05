Un barbat urmarit international pentru genocid a fost prins in Galati

Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-port au depistat si retinut un cetatean sarb, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare si extradare, acesta fiind acuzat de genocid.

In data de 05 mai, in jurul orei 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati-port, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare controlului de frontiera, cetateanul sarb Stevan B., in varsta de 50 de ani, facand parte din echipajul unei nave sub pavilion Serbia.

La controlul de frontiera, lucratorii nostri au constatat ca pe numele barbatului este... citeste mai mult

