Circulatia tramvaielor 21, blocata in zona Obor dupa ce un barbat a cazut pe sine Circulatia tramvaielor 21 este blocata in ambele sensuri, in zona Obor, dupa ce un barbat a cazut pe sine. Foto: Ratb.stfp.net Social Barbatului i s-a facut rau si a...

9am, 25 Ianuarie 2018