Un barbat s-a ales cu dosar penal din cauza unui “bancomat”

Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Movila Miresii l-au identificat pe un barbat, in varsta de 69 de ani, din comuna Sutesti, banuit de savarsirea infractiunii de insusire a bunului gasit.

In fapt, la data de 15.06.2018, braileanul se afla in preajma unei unitati bancare de pe raza comunei Movila Miresii, in timp ce un consatean incerca sa elibereze o suma de bani de la bancomatul sucursalei.

Persoana prejudiciata a plecat la scurt timp fara a reusi sa retraga suma solicitata, iar in urma acestuia bancomatul a eliberat suma de 1000 de lei, pe care barbatul, in varsta de 69 de ani si-a...