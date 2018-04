Un barbat in varsta de 45 de ani a murit in urma unui accident cu tractorul intr-o padure Un barbat in varsta de aproximativ 45 ani si-a pierdut viata, luni dupa-amiaza, intr-o padure de pe raza comunei Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce a incercat sa urce cu tractorul o panta, iar utilajul s-a rasturnat peste el.

