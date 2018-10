Un bărbat din Timișoara și-a uitat geamul deschis la mașină, în timp ce s-a dus să cumpere ceva de la farmacie.

Când s-a întors, a rămas mut de uimire când a văzut ce s-a întâmplat în lipsa lui.

A povestit întâmplarea pe pagina sa de Facebook.

„Ieri am trăit ceva frumos. Permiteți-mi, vă rog, să împărtășesc cu voi!

Întorcându-mă spre casă, am oprit mașina să cumpăr ceva de la o farmacie și, fiind cu gândul cine știe pe unde, am coborât în grabă, uitând să închid geamul și să blochez ușile! Ieșind apoi peste mai puțin de 5 minute văd o fetiță frumos îmbrăcată, avea în jur de 15 ani, care stătea lângă mașină! O întreb nedumerit dacă s-a întâmplat... citeste mai mult

