Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, la data de 20 februarie a.c., au depistat un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din Mangalia, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Păcii, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

