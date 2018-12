Un barbat din Insuratei s-a ales cu dosar penal fiind prins baut la volan

In cursul zilei de marti, in jurul orei 17:00, politisti din cadrul Serviciului Rutier l-au oprit in trafic, pentru control, pe un barbat, in varsta de 41 de ani, in timp ce conducea un autovehicul pe raza orasului Insuratei aflandu-se sub influenta alcoolului.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,55 mg/l, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub... citeste mai mult