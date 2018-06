Un barbat din Insuratei a furat doi dulapi din lemn,o pompa de bicicleta si doua cabluri electrice

In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Faurei l-au depistat si identificat pe un barbat, in varsta de 38 de ani, din orasul Insuratei, banuit ca in luna mai ar fi comis doua infractiuni de furt.

In fapt, in data de 07 si 31mai , braileanul ar fi patruns in curtea a doi barbati din comuna Ciresu, de unde ar fi sustras doi dulapi din lemn, o pompa de bicicleta, si doua cabluri electrice.

Bunurile sustrase au fost recuperate de catre politisti si predate persoanelor prejudiciate.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile