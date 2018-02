Un barbat din India traieste cu doua inimi care bat in ritm diferit Un barbat din India traieste cu doua inimi dupa ce medicii chirurgi au utilizat o tehnica rara de transplant in incercarea de a-i salva viata, informeaza The Independent.

Mai multe despre inima, India, barbat Foto: Pixabay.com International citeste mai mult

ieri, 18:16 in Externe, Vizualizari: 69 , Sursa: 9am in