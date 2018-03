Un barbat din Iasi a fost transportat in stare grava la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce a luat o supradoza dintr-un medicament indicat in terapia inimii si a sistemului cardiovascular. Pacientul in varsta de 50 ani a fost diagnosticat cu intoxicatie cu...

Buna ziua Iasi, 28 Ianuarie 2016