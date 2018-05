Un barbat din Hunedoara si-a dat foc in fata unui centru pentru mame si copii Un barbat in varsta de 42 de ani a fost transportat de urgenta la spital, luni, dupa ce s-a stropit cu benzina si si-a dat foc. Incidentul s-a petrecut in fata unui centru pentru mame si copii din Hunedoara, unde se aflau sotia si cei doi copii ai sai.

