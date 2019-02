Un bărbat din Capitală a fost prins în flagrant, sâmbătă, în timp ce obliga o persoană să întrețină raporturi sexuale.

„Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București , au identificat si depistat un bărbat în vârstă de 61 ani, bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni de viol și tâlhărie calificată.

În fapt, la data de 23.02.2019 in jurul orei 00.15, Sectia 5 Poliție a fost sesizată de către o tânără de 34 ani, cu privire la faptul că in seara zilei de 22 februarie a.c., după ce ieșit de la metrou, a fost acostată de un bărbat, care sub amenințare cu un obiect tăietor - înțepător , a condus-o intr-o baracă de... citeste mai mult

