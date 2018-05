Un barbat din Botosani a murit dupa ce a intrat cu masina sub un camion

Un tanar de 24 de ani din Constanta a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz in urma unui accident petrecut pe DN 2A, in Judetul Constanta, un tanar in varsta de 24 de ani a murit, iar o adolescenta de 17 ani a fost ranita. Masina in care se...

9am, 22 Mai 2018