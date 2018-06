Un barbat din Arad a murit dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni Un barbat in varsta de 44 de ani a murit dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni situata in fata unei scoli din centrul orasului Arad. In urma impactului, barbatul a fost proiectat la o distanta de aproximativ 30 de metri pe drum.

