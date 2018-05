Ghinion cumplit pentru un bărbat din județul Arad, care a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de o viperă care a sărit de sub capota mașinii.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani a fost plecat cu familia într-o excursie de mai multe zile în județul Bihor.

Când s-a întors în Neudorf, a încercat să repare ceva la mașină. În acel moment, a fost atacat de șarpe, care era adăpostit sub capotă.

Bărbatul a fost dus de urgență la Spitalul Județean din Arad, unde i-a fost administrat ser...

azi, 09:26 in Actualitate