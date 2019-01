Un bărbat din Alba, care a spart contul de Facebook al iubitei sale, din motive de gelozie, i-a citit mesaje și le-a făcut publice, a fost condamnat la închisoare, fiind acuzat de alterarea integrităţii datelor informatice.

Acesta i-a copiat discuţiile private şi le-a făcut publice, pe pagina personală a femeii, informează Mediafax. Decizia nu este definitvă. Tribunalul Alba l-a condamnat pe tânăr la 1 an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, 1 an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de alterarea integrităţii datelor informatice 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date... citeste mai mult

