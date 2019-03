Un bărbat de 73 de ani, bolnav de cancer pancreatic, a fost găsit locuind pe străzi fiindcă nu are o casă.

Bărbatul, pe nume George, a fost găsit dormind la ușa unei locuințe, în ploaie.

Mai mulți voluntari din Birkenhead, Anglia, l-au descoperit pe George și au rămas șocați când i-au aflat povestea. Suferința provocată de boala cumplită și de faptul că nu are o locuință i-a determinat să îl ajute.

„Îi hrănim pe cei fără adăpost, îi lăsăm să facă un duș, vorbim cu ei și încercăm să le dăm sfaturi. Același lucru am făcut și cu George”, a spus unul dintre voluntari.

„Chiar și când am ajuns acasă, nu am putut să mă opresc din a mă gândi la acest om vulnerabil, de 73 de ani, care a...

