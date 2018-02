Un barbat de 55 de ani a fost prins in trafic fara permis de conducere

La data de 20 februarie, ora 11:00, politistii Postului de Politie Comunal Mircea Voda l-au oprit pentru control pe un barbat, in varsta de 55 de ani, din comuna Mircea Voda, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe raza localitatii de domiciliu, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

