Un barbat de 45 de ani din Braila se ocupa cu, furatul de portofele

Politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au depistat pe un barbat, in varsta de 45 ani, din Bucuresti, banuit de comiterea furturilor din buzunare in mijloacele de transport in comun.

In fapt, in ziua 05 ianuarie, barbatul, ar fi sustras portofelul unei femei, in varsta de 51 de ani, din Braila, in timp ce calatorea cu un microbuz, iar la data de 04 decembrie 2017, ar fi sustras portofelul unei brailence, in varsta de 72 de ani, in timp ce se afla la cumparaturi.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.



