Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au depistat un cetatean roman pe numele caruia autoritatile romane au emis un mandat european de arestare pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii.

In data de 18 martie 2019, in jurul orei 06.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Stanca s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor specifice trecerii frontierei, cetateanul roman A.V. in varsta de 45 de ani, domiciliat pe raza judetului Botosani, ca pasager intr-un autoturism, inmatriculat in Romania.

Cu ocazia efectuarii controlului specific, politistii de frontiera au constatat ca pe numele... citeste mai mult

acum 9 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Info Braila in