Un barbat de 38 ani care a intretinut relatii sexuale cu o fetita de 13 ani a fost incarcerat

In ziua de 03 aprilie, in jurul orei 10:00, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au depistat, pe raza municipiului, pe un barbat, in varsta de 38 de ani, din comuna Bertesii de Jos, ce era urmarit la nivel national si international.

Judecatoria Braila a emis pe numele acestuia, la data de 11.10.2017, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 1 an pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor.

In fapt, in luna mai 2015, braileanul a intretinut un raport sexual normal... citeste mai mult