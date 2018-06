Un barbat de 35 de ani a fost arestat dupa ce a furat un autoturism sub amenintarea cutitului Autoritatile giurgiuvene au prins barbat care a furat un autovehicul sub amenintarea cutitului, politistii fiind nevoiti chiar sa traga mai multe focuri de arma in pneuri.

