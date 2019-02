Un barbat de 33 ani credea ca poate pacali politistii de frontiera prezentand un permis de conducere fals

In data de 18 februarie un echipaj al politiei de frontiera Galati a oprit in trafic, pentru control, pe D.N. 26, in localitatea de frontiera Sivita, un autoturism marca Volkswagen Passat, condus de cetateanul roman M.I., in varsta de 33 de ani.

La controlul de frontiera, barbatul a prezentat un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, valabil pentru categoria “B”. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii au efectuat verificari suplimentare, in urma carora au constatat ca permisul nu indeplineste conditiile de forma si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals total si ca M.I. nu a... citeste mai mult