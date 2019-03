Un bărbat de 31 de ani, aflat în arest preventiv, a murit marți dimineață.

În dimineața de 26.03.2019. in jurul orelor 05.00, polițiștii aflati in serviciu la Centrul de Retinere și Arestare Preventivă nr. 1 au fost informati de către o persoană privată de libertate, ca bărbatul care se află în același camera cu el nu mai respira, se arată într-un comunicat de presă.

Personalul medical a intervenit și a fost solicitat și un echipaj de ambulanță, care a declarat decesul persoanei. Bărbatul se afla în Centrul de Retinere și Arestare Preventivă din 20.03.2019, in baza unui mandat de arestare... citeste mai mult

