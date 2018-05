Un barbat de 30 de ani s-a autodenuntat dupa ce si-a injunghiat unchiul in gat si i-a furat 13 lei In urma unui autodenunt, un barbat in varsta de 30 de ani din Braila a fost arestat preventiv. Barbatul si-a injunghiat unchiul pentru ca nu a vrut sa-i imprumute 700 de lei.

